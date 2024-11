Digitale, Evangelista (Almaviva): per green ruolo fondamentale Roma, 11 nov. (askanews) - Per Massimiliano Evangelista, Director Environment & Agriculture - Strategic Market di Almaviva, "La transizione green è una delle sfide più urgenti e ambiziose del nostro tempo. Le tecnologie digitali giocano un ruolo fondamentale in questo contesto: strumenti come l'intelligenza artificiale, il monitoraggio satellitare, l'Internet of Things e la gestione dei big data offrono possibilità senza precedenti per raccogliere, analizzare e gestire informazioni essenziali sull'ambiente e sulla biodiversità. Non solo, il digitale, che per il Gruppo Almaviva è motore imprescindibile per rendere concreta e scalabile la transizione ecologica, permette una pianificazione più efficiente e intelligente del territorio, accelera la riduzione delle emissioni e supporta decisioni più consapevoli, favorendo il bilanciamento tra sviluppo economico e rispetto per l'ecosistema". Questo il commento raccolto in occasione dell'evento a Ecomondo "Amministrazioni locali, transizione energetica ed ecodigital: best practice e opportunità" organizzato nell'ambito della fiera Ecomondo di Rimini con la main partnership di Renexia, con event partner New Energy e trasmesso in diretta streaming su Radio Radicale con collegamento dallo stand di Almaviva.