Difesa Ue, Meloni: ingenuo o folle pensare di fare senza la Nato Roma, 18 mar. (askanews) - "È giusto che l'Europa si attrezzi per fare la propria parte, ma è nella migliore delle ipotesi ingenuo, nella peggiore folle, pensare che oggi possa fare da sola, senza la Nato, fuori da quella cornice euro-atlantica che per 75 anni ha garantito la sicurezza dell'Europa e che in questi ultimi 3 anni ha consentito all'Ucraina di resistere". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nelle comunicazioni in Senato in vista del Consiglio europeo del 20 e 21 marzo. "Chi ripete ossessivamente che l'Italia dovrebbe scegliere tra Europa e Usa, lo fa strumentalmente per ragioni di polemica domestica o perché non si è accorto che la campagna elettorale americana è finita dando a Donald Trump il mandato di guidare gli Stati Uniti e di conseguenza ai suoi partner europei di fare i conti con questa America. Chi per ragioni ideologiche alimenta una narrazione diversa tentando di scavare un solco tra le due sponde dell'Atlantico non fa che indebolire l'intero occidente a beneficio di ben altri attori". "Noi crediamo - ha proseguito la premier - che l'Italia debba spendere le sue energie per costruire ponti e non per solchi eppure in uno scenario tutt'altro che facile può fare la sua parte".