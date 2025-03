Difesa Ue, Conte: "No a piazza del 15, piena di politici pro-riarmo" Roma, 14 mar. (askanews) - "Il 15 marzo in piazza non ci saremo: pur nata con le migliori intenzioni da un giornalista di Repubblica, la manifestazione si è infittita di esponenti politici che vogliono il riarmo e la guerra con la Russia e non si stanno adattando a questo avvio di negoziato di pace". Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, nel corso di una conferenza stampa a Roma all'Associazione della stampa estera. "Il M5S non ci sarà, bisogna essere chiari, in questo momento - ha affermato - chiedere più Europa non ha significato, le istituzioni ufficiali dell'Ue stanno portando avanti un piano di riarmo e se oggi chiedo più Europa stiamo approvando l'operato delle istituzioni europee, che invece arriverà a compromettere una maggiore integrazione europea.