Difesa, Tajani: spesa 5% graduale e compatibile con vincoli bilancio Roma, 3 lug. (askanews) - "Il raggiungimento dell'obbiettivo del 5% delle spese per la Difesa sarà graduale e compatibile con i vincoli di bilancio; voglio ribadire che nessun euro verrà sottratto a sanità e istruzione o ai fondi di coesione": lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervenuto in audizione presso le Commissioni riunite Esteri e Difesa Camera e la Commissione Esteri e Difesa Senato. "La flessibilità è prevista non solo nei tempo ma anche nei modi, non è prevista alcuna tempistica nella spesa: abbiamo chiesto una verifica nel 2029 per fare il punto e correggere la rotta se necessario", ha concluso.