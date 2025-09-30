Difesa, RAIT88 a Seafuture col suo sistema di addestramento in VR Genova, 30 set. (askanews) - RAIT88, hub strategico e sistemico per la Difesa e la Nato che fornisce soluzioni all'avanguardia nei servizi di ingegneria, intermediazione e vendita di componentistica, realtà virtuale e realtà aumentata, è tra i protagonisti della nona edizione di Seafuture, la rassegna internazionale dedicata all'economia del mare e alle tecnologie marittime, di difesa e dual-use, ospitata presso la Base Navale di La Spezia. "Seafuture - afferma Alessio Calabrò, Ceo di RAIT88 - è sicuramente il palcoscenico italiano per eccellenza per il settore della Difesa, specialmente per la Marina italiana. In questo evento è possibile incontrare non soltanto le istituzioni ma anche società come noi, i nostri competitor, altri possibili clienti e altri possibili fornitori. Quindi è fondamentale essere qui per poter essere al passo con i tempi, per cercare di offrire sempre prodotti all'avanguardia e aiutare i nostri clienti a innovare". Al Seafuture 2025 RAIT88 partecipa come espositore con due highlights: un sistema di addestramento in realtà virtuale per training tecnico-operativo, manutentivo e sicurezza ed un mock-up del Sub-Rak progettato e realizzato internamente per esigenze di elaborazione e test di sistemi della difesa marittima. "Argo - spiega l'Ingegner Federico Massimi, Responsabile Ingegneria di RAIT88 - è una piattaforma di simulazione che permette di creare un gemello virtuale di un ambiente operativo reale. Nella simulazione l'operatore si trova ad aver a che fare con componenti o parti non disponibili, che non esistono, o in condizioni critiche difficilmente replicabili nella realtà. Tutto questo restando in una piattaforma scalabile e trasversale agli ambienti industriali o difesa. Il risultato è una formazione più efficace, più economica, più veloce e più sicura".