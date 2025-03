Difesa, Crosetto a Parigi per il summit per una forza comune Parigi, 12 mar. (askanews) - Al via a Val de Grace a Parigi il summit a cinque per gli aiuti all'Ucraina e la creazione di una difesa comune europea. Sono due le riunioni in programma a Parigi che vedono coinvolti cinque ministri della difesa: italiano, francese, britannico, polacco, tedesco. Un summit che si tiene a margine del Forum sulla Sicurezza e la Difesa di Parigi, a l'Ecole militaire, in programma fino a domani 13 marzo. Al Summit pomeridiano presenti in un clima disteso Sebastien Lecornu, ministro della difesa francese, Boris Pistorius, ministro della difesa tedesca, Guido Crosetto, ministro della difesa italiana, Wladyslaw Marcin Kosiniak-Kamysz, vicepresidente del consiglio dei ministri e ministro della difesa polacca, e John Healey, segretario di Stato alla Difesa britannica si ritrovano al Summit oggi pomeriggio. Un summit, su invito francese, per "coordinare l'azione in sostegno a Kiev", ha riferito l'entourage del ministro della Difesa francese Lecornu. E' la terza volta che i ministri della Difesa dei cinque stati si riuniscono, dopo gli incontri in Germania a novembre e in Polonia a gennaio. L'obiettivo è ora quello di trovare una intesa nell'organizzare l'aiuto all'Ucraina nella fase in cui gli Stati Uniti stanno attuando un cambio di rotta.