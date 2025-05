Difesa, Conte a Meloni: lei ha tradito l'Italia e la butta in caciara Roma, 14 mag. (askanews) -"Presidente Meloni, lei coglie sempre l'occasione per buttarla in caciara, invece di fare la presidente del Consiglio ha reazioni fanciullesche". Lo ha detto il leader M5s Giuseppe Conte, replicando alla premier Meloni alla Camera. "Ha tradito l'Italia - ha detto ancora - comportandosi come una scolara obbediente sottoscrivendo tagli per scuola, lavoro ricerca tutto quello che serve per gli italiani e sottoscrivendo spese pazze per le armi. È un errore tragico: la Germania diventerà una superpotenza militare, la Francia è già una potenza nucleare e noi arrancheremo dietro, non conteremo più grazie a lei. A Berlino stanno preparando una statua per lei".