Dietro le quinte di X Factor 2024, la nuova giuria al lavoro Milano, 20 ago. (askanews) - Ecco le prime immagini ufficiali della nuova giuria e della nuova conduttrice di X Factor 2024: al tavolo ci sono Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi, sul palco a introdurre lo show e nel backstage ad accompagnare gli aspiranti concorrenti subito prima e subito dopo la loro esibizione c'è Giorgia. Una formazione del tutto inedita per una stagione completamente nuova, in arrivo dal 12 settembre su Sky e in streaming su NOW, e soprattutto un cast che sembra aver già trovato la chiave per andare d'accordo almeno in questa primissima fase di selezione, quando le squadre non sono ancora formate, la gara non è partita e i giudici sono quindi chiamati "solo" a una pacifica collaborazione. In questi primi istanti delle registrazioni delle Audizioni, avvenute all'Allianz Cloud di Milano, Giorgia appare emozionata e a suo agio nel suo spazio, i quattro da parte loro vivono con rigore i momenti delle votazioni e dei giudizi pur concedendosi spesso momenti di relax e divertimento. Come l'arrivo delle cosiddette "bimbe di Manuel", che fanno (forse) arrossire il giudice veterano Agnelli il quale, dall'alto della sua esperienza di cinque edizioni già vissute sempre da protagonista nello show Sky Original prodotto da Fremantle, poi confessa: Non mi sono mai trovato così bene con una giuria .