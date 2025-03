Dieta mediterranea, Farembiente: puntare su educazione alimentare Roma, 3 mar. (askanews) - "L'Italia è la patria della dieta mediterranea, che è lo stile di vita di una comunità, l'identità del nostro bellissimo Paese, lo stile di vita, e non solo i prodoti, come olio, cereali. La dieta mediterranea è lo stare assieme ed essere in armonia innanzitutto con se stessi e poi con tutto ciò che ci circonda. Ma nonostante l'Italia sia conoscuta nel mondo per la sua dieta mediterranea, purtroppo quasi il 40% della nostra popolazione è in sovrappeso, e solo il 5% la segue davvero". È quanto ha dichiarato Vincenzo Pepe, presidente nazionale di FareAmbiente, a margine dell'evento "Hub re.food 360, rural food revolution", realizzato in collaborazione con Gal Cilento. "Oggi noi invitiamo all'educazione alimentare, soprattutto per i giovani, e a ritrovare l'identità delle cose povere, delle cose che sono la nostra tradizione. Ad esempio, il pane con l'olio d'oliva è da preferire sicuramente rispetto a tutti quei prodotti che troviamo nei gradi supermercati, delle grandi multinazionali, che sono pieni di oli saturi", ha aggiunto. "Seguire la dieta mediterranea significa non solo far bene alla salute ma anche all'economia del Paese, anche al nostro Made in Italy", ha concluso Pepe.