Dibattito Harris-Trump, sostenitori di Kamala: chiara e dettagliata Washington, 11 set. (askanews) - Le persone presenti a un watch party (incontri organizzati per seguire il dibattito televisivo) a Washington DC commentato lo sconto andato in scena tra Kamala Harris contro Donald Trump, che non si sono risparmiati duri attacchi. "È stato divertente da guardare", ha detto un elettore. "Penso che Kamala Harris abbia fatto un ottimo lavoro.", ha detto un altro sostenitore di Harris.