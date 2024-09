Dibattito Harris-Trump, Lui sa come si governa, serve cambiamento West Palm Beach, Florida, 11 set. (askanews) - I sostenitori di Donald Trump si sono radunati in Florida, non lontano dalla sua residenza di Mar-a-Lago, per assistere all'aspro dibattito televisivo tra l'ex presidente e Kamala Harris, che ha gettato benzina sul fuoco di un'elezione presidenziale statunitense. "Lui sa come si governa, serve un cambiamento" dicono i suoi supporter.