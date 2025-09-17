Mercoledì 17 Settembre 2025

Tutti tirano la giacchetta

Pier Francesco De Robertis
Tutti tirano la giacchetta
Video
VideoDi Caterina, "politiche Ue punitive col trasporto marittimo"
17 set 2025
Di Caterina, "politiche Ue punitive col trasporto marittimo"

"Rischi dall'applicazione di ipertassazioni come l'Ets", dice all'Eco Festival