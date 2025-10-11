Sabato 11 Ottobre 2025

Il Nobel un colpo alle dittature

Carmine Pinto
Il Nobel un colpo alle dittature
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Nobel per la PaceAccordo GazaManovra 2026Giro di Lombardia 2025Ballando con le stelle 2025
Acquista il giornale
VideoDevastazione all'ospedale pediatrico di Gaza City dopo il cessate il fuoco
11 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Devastazione all'ospedale pediatrico di Gaza City dopo il cessate il fuoco

Devastazione all'ospedale pediatrico di Gaza City dopo il cessate il fuoco

Letti rovesciati e reparti distrutti all'al-Rantisi, simbolo della crisi umanitaria