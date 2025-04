Design Week, una libreria di luce nel cortile di Brera al Fuorisalone Milano, 7 apr. (askanews) - Library of Light è metafora della conoscenza, un progetto per il Fuorisalone di Milano in collaborazione con Pinacoteca di Brera e La Grande Brera e con il contributo di Feltrinelli. Un viaggio tra scienza, filosofia e spiritualità per riportare la luce al centro della narrazione che si compie nel Cortile d'onore della Pinacoteca di Brera. L'opera dell'artista britannica Es Devlin, celebre per le sue installazioni luminose, vuole rappresentare l'incontro tra design, arte e tecnologia e ridefinisce il concetto di biblioteca come luogo di sapere e connessione: la luce, metafora di conoscenza, richiama il valore custodito nei libri, creando un legame simbolico tra eredità e innovazione. L'installazione è il riflesso di una frase di Umberto Eco che torna alla mente dell'artista mentre scala le alte scaffalature della Biblioteca Nazionale Braidense: "I libri sono la bussola della mente, indicano innumerevoli mondi ancora da esplorare".