Design Week, The Lightness of Things a Fondazione ICA Milano Milano, 9 apr. (askanews) - Negli spazi di Fondazione ICA Milano durante la Design Week è possibile visitare un progetto espositivo site-specific appositamente sviluppato per l'istituzione, nato dal dialogo tra Piero Gandini e Alberto Salvadori, dedicato a un importante designer internazionale, Jasper Morrison. La mostra The Lightness of Things propone un punto di vista unico sul significato e il senso del design: un'installazione che combina dodici sedie fluttuanti nello spazio espositivo e dodici composizioni fotografiche a parete che rappresentano oggetti archetipi. L'allestimento è accompagnato da una traccia sonora minimalista, creata appositamente dal compositore Anthony Moore, basata su frammenti di saggi scritti dal designer e sonorizzati da voci non umane. Il titolo della mostra esprime un concetto chiave nella ricerca di Jasper Morrison: la leggerezza non è solo una qualità estetica, ma un principio essenziale nella relazione tra forma e funzione. Ogni oggetto deve combinare equilibrio, semplicità ed efficacia senza risultare superfluo. Il designer estende questa visione alla vita quotidiana nella quale la pesantezza - fisica, mentale e professionale - può diventare un ostacolo.