Design Week, per illycaffè un Fuorisalone all'insegna dello spazio Milano, 8 apr. (askanews) - In occasione della Milano Design Week, illycaffè ha presentato nel proprio flagship store di Monte Napoleone il nuovo sistema illy X-CAPS. Un'installazione ispirata allo spazio ha accolto i visitatori con sfere argentate e maxi-capsule, che hanno dato vita a un viaggio dove il design e l'innovazione si vogliono fondere in una nuova esperienza di gusto.