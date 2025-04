Design Week, Lea Ceramiche: progettazione in continua evoluzione Milano, 10 apr. (askanews) - Lea Ceramiche, brand di Panariagroup, ha esposto le proprie lastre ultrasottili nel Chiostro Piccolo di San Marco nell'ambito della settimana del design a Milano. Un'installazione nella quale il gres porcellanato si trasforma in archi e cromie che si sovrappongono in modo armonioso. "Lea Ceramiche alla Milano Design Week 2025 - ha detto il Marketing manager dell'azienda, Matteo Mussini - presenta il progetto 'Connection Matters', un allestimento che rende omaggio all'architettura e al design, invitando il visitatore a mettersi in contatto con diversi livelli di materie, colori, superfici e collezioni delle nostre lastre ceramiche. In questo modo rende omaggio al processo creativo del progettista". Ogni elemento sembra raccontare una storia che svela la versatilità delle superfici: resistenti, leggere, sostenibili e flessibili. Oltre agli archi, l'uso degli specchi aggiunge una dimensione giocosa e amplifica l'effetto visivo. E in un continuo rimando di forme e luci, l'installazione trasmette l'idea di una progettazione in costante evoluzione. "Connection Matters" è anche un invito a esplorare il potere delle connessioni tra materiali, forme e percezioni, un viaggio attraverso materia e design, in cui la ceramica diventa strumento per ridefinire gli spazi e offrire libertà creativa.