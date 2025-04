Design Week, Chiquita House riapre con l'artista Sebastian Curi Milano, 9 apr. (askanews) - In occasione del Fuorisalone 2025 si sono riaperte le porte della Chiquita House, uno spazio interattivo che ospita la seconda edizione della campagna "Pop by Nature" in collaborazione con l'artista e illustratore argentino Sebastian Curi, che ha raccontato scene di vita quotidiana in modo colorato, ironico e brillante. "Volevo dare delle emozioni - ci ha detto l'artista - siamo qui per celebrare la banana e ho voluto fare qualcosa di gioioso, creare uno spazio dove la gente si possa divertire e stare bene. Ho realizzato una serie di scene ispirate alle banana, che sono un cibo sano, e qui le puoi mangiare, puoi giocare. volevo creare un concetto flessibile di banana". Accanto alla grande installazione di Curi la Chiquita House ospita anche una sala interattiva, ispirata al gioco, dove la tecnologia assume un aspetto retrò, ma aggiornato al presente. Infine è anche possibile scoprire l'impegno di Chiquita per la sostenibilità, con particolare attenzione al progetto Yelloway e a Yelloway One, il nuovo ibrido di banana resistente alle malattie fungine più distruttive per la produzione globale.