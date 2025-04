Design Week, Bojardi: fuorisalone non solo per popolo del design Milano, 8 apr. (askanews) - "Questa settimana è sempre una settimana molto interessante per tutti: per chi progetta, chi produce e chi vede e consuma. Quindi ci aspettiamo grande afflusso, non solo di quello che noi chiamiamo il popolo del design, ma anche di tutto un popolo molto più allargato che vuole scoprire quali sono le novità, le ricerche e le innovazioni che sono sia nel settore dell'architettura che nel settore del design attraverso le idee e le realizzazioni di aziende innovative". Lo ha detto, presentando ad askanews la settimana del Fuorisalone di Milano, Gilda Bojardi, direttrice della rivista Interni.