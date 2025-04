Design Week, Bjarke Ingels: il materialismo come opportunità Milano, 11 apr. (askanews) - Bjarke Ingels, architetto danese tra i più noti al mondo e Guest editor della rivista Domus per il 2025, ha partecipato alla Design Week a Milano, con un intervento al Politecnico. "Forse perché ho sempre in testa i materiali - ci ha detto Ingels - per il 2025 abbiamo deciso di riconsiderare il termine 'materialismo' e, anziché attribuirgli un significato negativo legato a un consumismo vuoto, abbiamo voluto elevarlo alla visione positiva legata la fatto che il nostro mondo è stato modellato dai materiali che noi oggi sappiamo raccogliere e utilizzare al fine di creare la società nella quale vogliamo vivere".