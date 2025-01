Demi Moore trionfa ai Golden Globe: stop alla ferocia contro noi stesse Roma, 7 gen. (askanews) - E' lei, Demi Moore, la vera trionfatrice dei Golden Globe 2025, premiata come miglior attrice per il suo ruolo in "The Substance", un film sull'ossessione per il corpo, la perfezione estetica, la giovinezza. Moore nel discorso di ringraziamento per il premio ha detto che 30 anni fa un produttore la definì una "popcorn actress". Lei ha pensato a lungo di essere al capolinea e poi è arrivato questo film che le ha ridato la fiducia. E "The Substance" parla proprio di questo. "Quello che è terribile, al di là del giudizio degli altri, è il livello di violenza che possiamo raggiungere contro noi stesse. -ha detto l'attrice - Il giudizio verso di noi può essere ferocissimo". Il film diretto dalla regista Coralie Fargeat è stato definito un horror femminista. Ci proietta nel mondo di Elisabeth Sparkle, ex star di Hollywood che allo scoccare dei 50 anni vede la sua carriera al capolinea ed è disposta a tutto per raggiungere l'ideale di giovinezza e perfezione imposti dall'estetica dominante. "Elisabeth non ha amici, famiglia, nessuno le ricorda chi è realmente, ma è lei stessa che si è messa in quella gabbia. - ha spiegato Moore - C'è sicuramente una pressione sociale enorme intorno alle donne ma noi non dobbiamo autosvalutarci. Se noi crediamo in noi stesse, il mondo esterno ci seguirà".