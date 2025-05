Deloitte e ISPI con i leader del futuro a NEXT Milan Forum Milano, 6 mag. (askanews) - All'Università Bocconi di Milano la seconda edizione del NEXT Milan Forum, promossa da ISPI, Bocconi e OECD con Deloitte, nel ruolo di Knowledge partner ufficiale, accende i riflettori sulle sfide globali con i giovani che si fanno promotori del cambiamento. NEXT è un'occasione preziosa per dare spazio e ascolto a una nuova generazione di leader che vuole contribuire in modo attivo alla costruzione di un futuro più equo, sostenibile e inclusivo. Abbiamo parlato con Fabio Pompei, CEO Deloitte Central Mediterranean: "Le imprese da sole o le istituzioni da sole non possono affrontare sfide così complesse, c'è bisogno di lavorare insieme, di mettersi al tavolo insieme, e come Deloitte cerchiamo di essere dei facilitatori di questi momenti d'incontro, di questi momenti di dialogo, perché è solo attraverso questo dialogo che potranno venire delle soluzioni efficaci". L'iniziativa porta a Milano circa 1.000 giovani (20-35 anni) da oltre 60 Paesi del mondo. È poi intervenuto Antonio Villafranca è Vice Presidente per la Ricerca dell'ISPI: "Abbiamo 1000 giovani da oltre 60 paesi del mondo, tutti i continenti coperti, che affronteranno, dialogheranno tra di loro e si confronteranno con personalità di primo piano a livello internazionale sulle grandi questioni globali, e quindi ovviamente le questioni legate alla sostenibilità e al climate change, le questioni legate all'intelligenza artificiale e alla transizione digitale, ma anche la grande conflittualità che contraddistingue appunto il contesto internazionale, conflittualità da un punto di vista geopolitico, ma anche da un punto di vista economico, e quindi anche la questione dei razzi". NEXT 2025 si conferma dunque una piattaforma strategica per la co-creazione del futuro, dove giovani leader, istituzioni e imprese collaborano per affrontare insieme le principali sfide globali, promuovendo un dialogo strutturato tra diverse generazioni e settori. In questo contesto Deloitte pone l'attenzione sul nuovo Centro di Public Policy & Stakeholder Relations. Infine è intervenuto Andrea Poggi, Head of Deloitte PP&SR Centre: "Come Deloitte crediamo che c'è un fattore critico di successo in questo confronto tra istituzioni, società civile e imprese e con protagonisti giovani, che è l'attenzione all'innovazione, all'innovazione sostenibile. Sono le nuove tecnologie, le tecnologie GLEAN, l'attenzione all'intelligenza artificiale e a tutto quello che ne consegue, che possono fornire le giuste risposte ai giusti mezzi e che, mi permetto di dire, sono chiaramente nel DNA dei giovani e delle giovani generazioni". L'intento dell'evento è quello di generare un impatto concreto e duraturo, che possa leggere e anticipare il futuro di cui questi giovani sono protagonisti.