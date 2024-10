Delmonte (Assoimmobiliare): "Politica lavori sul tema abitativo" Milano, 16 ott. (askanews) - "Dal punto di vista del mercato, lo student housing è un settore molto attrattivo e in fermento. Purtroppo, il tessuto sociale italiano è tale per cui esistono fasce della popolazione che non dispongono del budget per mandare fuori i figli: il calmieramento delle tariffe è cruciale per consentire a tutti di fare esperienza di studio fuori". Lo ha detto Paola Delmonte, Confindustria Assoimmobiliare nel corso di Largo Chigi, il format televisivo di The Watcher Post. "Finalmente abbiamo individuato un indice di accessibilità alle soluzioni abitative che è pari al 30/40% del budget delle famiglie. Ma per affrontare la questione degli alloggi, occorre superare le diverse barriere all'ingresso: innanzitutto, quella dell'agenda politica. Altro tema: il "fast track amministrativo", siamo convinti che soluzioni con un impatto così importante debbano anche avere una sorta di priorità autorizzativa. Altro focus è senza dubbio l'esistenza di risorse economiche limitate. Per questa ragione, è il momento di favorire la sinergie di tutte le risorse che possono favorire la causa", ha concluso Delmonte.