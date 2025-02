Decine di persone in fuga da Santorini via nave Roma, 4 feb. (askanews) - Nelle immagini, decine di persone in coda con le valigie per salire a bordo di una nave e lasciare l'isola greca di Santorini, scossa da giorni da una serie di terremoti senza precedenti. Circa 6.000 persone sono già partite, secondo le autorità greche. La scossa più forte è stata di magnitudo 4.9, seguita da altre più piccole. Non sono stati segnalati danni o feriti né a Santorini né sulle isole vicine di Anafi, Ios e Amorgos, anch'esse colpite dall'attività sismica.