Debutta a Milano Il Festival dello Spettacolo con 150 ospiti Milano, 23 set. (askanews) - Musica, cinema, televisione, serie, sport, food, kids in un palinsesto no stop di attività per tutte le età: è Il Festival dello Spettacolo, il primo evento in Italia e in Europa completamente dedicato alle diverse anime dell'intrattenimento. A Milano, da venerdì 24 a domenica 26 ottobre, lungo tutto il fine settimana, Il Festival dello Spettacolo animerà il SuperstudioPiù di via Tortona 27 con tre giorni immersivi ricchi di anteprime cinematografiche e televisive, showcase, talk, meet & greet, masterclass, workshop e secret show, dalle 10 del mattino a mezzanotte. Nato da un'idea di TV Sorrisi e Canzoni, il brand punto di riferimento del mondo dello spettacolo, Il Festival dello Spettacolo offrirà ogni giorno un palinsesto continuo di appuntamenti con gli artisti e i personaggi più amati dal grande pubblico ed è pensato per interessare e coinvolgere tutti: famiglie, bambini, Gen Z, appassionati di musica, tv, cinema, sport e professionisti del settore. Tre giorni unici, in cui ogni incontro sarà fuori dall'ordinario: i talent saranno protagonisti di experience interattive con il pubblico, tra giochi e situazioni inedite che ribalteranno i ruoli "tradizionali", per dare vita a momenti di spettacolo irripetibili. Per questo, Il Festival dello Spettacolo si presenta come un evento mai visto prima, assolutamente da non perdere. Sono oltre 150 i protagonisti che renderanno unici i tre giorni di Festival con un cast in continuo aggiornamento (consultabile su ilfestivaldellospettacolo.it). Dal mondo della tv arriveranno: Carlo Conti, Gerry Scotti, Fiorello, Fabio Fazio, Antonella Clerici, Simona Ventura, Stefano De Martino, Michelle Hunziker, Lorella Cuccarini, Francesca Fagnani, Beatrice Arnera, Francesca Barra, Serena Bortone, Fabio Caressa, Francesca Chillemi, Marco D'Amore, Nunzia De Girolamo, Paolo Del Debbio, Salvatore Esposito, Barbara Foria, Nino Frassica, Roberto Giacobbo, Max Giusti, Bianca Guaccero, Pino Insegno, Marco Liorni, Gianluigi Nuzzi, Nuzzo e Di Biase, Giorgio Panariello, Benedetta Parodi, Pio e Amedeo, Elena Sofia Ricci. Oltre al cast al completo di Bake Off Italia - Dolci in Forno, saranno al Festival gli immobiliaristi più famosi d'Italia di Casa a Prima Vista (con i volti delle edizioni di Roma, Milano e Toscana), gli attori della fiction Il Paradiso delle Signore e di Un Posto al Sole, I Cesaroni con Claudio Amendola e Lucia Ocone, gli agenti di Call My Agent 3 con Maurizio Lastrico, Sara Drago, Michele Di Mauro e i protagonisti della serie Nord Sud Ovest Est. La Leggendaria Storia degli 883 Matteo Giuggioli e Elia Nuzzolo. Il cinema sarà protagonista con Stefano Accorsi, Aldo, Giovanni e Giacomo, Diego Abatantuono, Massimo Boldi, Carlo Degli Esposti, Claudia Gerini, Marco Giallini e Virginia Raffaele. Anche l'étoile Roberto Bolle prenderà parte al Festival dello Spettacolo. Per gli appassionati della lettura, ci saranno gli incontri con autori come Gianumberto Accinelli, Teresa Ciabatti, Sandrone Dazieri, Maurizio de Giovanni, Raffaele Morelli, Lorenzo Luporini e Hazel Riley. Il Festival vedrà inoltre la partecipazione di Benedetta Rossi. E, ancora, dal mondo del web, Paolo Camilli e Simon & The Stars. Non mancheranno i grandi narratori dello sport, tra cui il Direttore di Sky Sport Federico Ferri, Gaia Accoto, Eleonora Cottarelli, Andrea Lucchetta, Giorgia Rossi, Flavio Tranquillo e i conduttori di Calciomercato L'Originale Alessandro Bonan, Fayna e Gianluca Di Marzio. E poi i segreti della telecronaca con Alberto Rimedio, Lele Adani, Alessandro Antinelli e la storia de La Domenica Sportiva con Ciccio Graziani, Paolo Petrecca, Simona Rolandi, Paolo Maggioni e Marco Lollobrigida. Dal mondo food, gli amati volti di Food Network, tra cui Ruben Bondì, Damiano Carrara, Tommaso Foglia, Ernst Knam, Roberto Valbuzzi, Renato Ardovino, Giusi Battaglia, Luca Pappagallo, Davide Nanni e Luca Terni. Inoltre, gli chef e creator di Zenzero Talent Agency, tra cui Rosy Chin, Lulù Gargari, Lucake, Daniele Rossi e Dany Resconi. Per i piccoli ci saranno Carolina Benvenga, Cristina D'Avena, la musica dello Zecchino d'Oro, il magico mondo di Rainbow con Winx Club, 44 Gatti e Mermaid Magic, il colorato universo de Il mondo di Marmò, il nuovo format targato Warner Music Italy, Pera Toons e anche i Dinsieme. "Il Festival nasce da un'intuizione maturata a partire dal nostro lavoro quotidiano", ha dichiarato Aldo Vitali, direttore di TV Sorrisi e Canzoni. "Da sempre Sorrisi si propone come ponte tra il pubblico e gli artisti più amati, raccontando lo spettacolo non solo per ciò che appare in scena ma anche per ciò che accade dietro le quinte. Con questi tre giorni di appuntamenti vogliamo dare forma concreta a questa missione: offrire a tutti l'occasione di incontrare i protagonisti e vivere un'esperienza in prima persona, grazie a show e incontri esclusivi. Un Festival pensato per tutte le generazioni, capace di unire pubblico di età diverse attorno alla stessa grande passione per lo spettacolo".