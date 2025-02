De Priamo (FdI): Necessario testo unico su rigenerazione urbana Roma, 26 feb. (askanews) - "Sulla rigenerazione urbana il lavoro è a 360 gradi e sono stati introdotti dei provvedimenti, ma c'è l'esigenza di un testo unico sulla rigenerazione urbana, con strumenti come ad esempio la demolizione e ricostruzione di singoli lotti, con un indirizzo nazionale che vada oltre le normative regionali. La proposta a mia firma cerca una visione d'insieme. Nel nostro progetto l'approccio è integrato, pensando ai beni immateriali, come la coesione sociale, e ad incubatori di lavoro per le periferie. Il nostro disegno propone anche un Fondo da rifinanziare ogni anno, in base alla disponibilità di bilancio, per le necessità urbane, con risorse slegate dai fondi europei e dalle Zes. Fondamentale poi trovare la giusta sintesi col privato, a cui dare spazio semplificando, evitando però una liberalizzazione eccessiva; serve infatti anche la riforestazione ed è utile il tema dell'accesso alla casa per le fasce medio-basse. Per quello sarà fondamentale pensare a un piano di edilizia residenziale pubblica". Lo ha detto Andrea De Priamo, Senatore di Fdi, membro della Commissione Ambiente, a Largo Chigi, il format in onda su Urania Tv.