De Martino: "Condurre Sanremo? Siamo come piloti, quello è un Boeing" Roma, 3 mar. (askanews) - "Ho capito che il nostro mestiere è simile a quello del pilota d'aereo: bisogna avere tante ore di volo per trasportare tanti passeggeri": così lo showman e conduttore televisivo Stefano De Martino - ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa sul Nove - a una domanda sulla possibilità di condurre Sanremo, domanda che gli è stata posta spesso. "Se tu vedi il pubblico come dei passeggeri io ho cominciato su Rai2 con dei Comedy Show quindi con un piccolo aereo, adesso Affari Tuoi è un vero e proprio aereo di linea. Fare il Festival significa guidare un Boeing e sorvolare l'oceano. Tutte quelle ore dove sotto non c'è nulla ancora un po' a me spaventano. Continuo ad accumulare ore di volo perché vorrei pilotare quell'aereo con disinvoltura", ha aggiunto De Martino, 35 anni.