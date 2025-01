De Luca ironizza: mi onora l'interesse di chi frequenta Trump e Musk Napoli, 10 gen. (askanews) - "Godere dell'attenzione di un presidente che ha familiarità con i potenti del mondo, Trump, Musk, Milei, Orban, Lollobrigida, Donzelli... è un motivo di soddisfazione". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della conferenza stampa a Napoli sull'impugnazione della legge sul terzo mandato. "Mi rimane qualche dubbio sui valori della coerenza - ha aggiunto - in modo particolare sui rapporti con Musk. Abbiamo sentito rivendicare tante volte i valori della tradizione, dell'Europa, della famiglia, e poi vedere questi abbracci e slinguazzamenti con uno che ha 11 figli, 4 mogli, droga, marijuana... Su una cosa credo abbia avuto ragione presidente del Consiglio: Musk non paga i partiti, anzi si fa pagare dai partiti, fa affari con loro, tranne un'eccezione per la lotteria di un milione di euro per le elezioni Usa per Trump. Però sono dettagli, perché siamo in un Paese in cui si scambia per realismo politico la mancanza di coerenza".