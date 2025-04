Dazi, Von der Leyen: Se necessario, Ue ha solido piano di ritorsione Strasburgo, 1 apr. (askanews) - La presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, ha ribadito la posizione dell'Ue, intervenendo davanti alla plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo, riguardo ai dazi contro le importazioni dall'Ue negli Stati Uniti annunciati e in parte già applicati dall'amministrazione Trump. "Non è stata l'Europa a iniziare questo scontro", ha dichiarato, "ma se sarà necessario, abbiamo un piano solido di ritorsione e lo useremo" ha detto. "Finora - ha ricordato Von der Leyen - l'amministrazione statunitense ha annunciato un aumento del 25% dei dazi sulle importazioni di acciaio, alluminio, automobili e componenti per auto. I prossimi settori ad affrontare i dazi saranno i semiconduttori, i prodotti farmaceutici e il legname. E domani ci aspettiamo un altro annuncio, riguardo ai cosiddetti dazi 'reciproci' che si applicheranno immediatamente a quasi tutti i beni e a molti paesi del mondo".