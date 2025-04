Dazi Usa, l'analista: "Uno dei maggiori cali mai visti sui mercati" Londra, 7 apr. (askanews) - I dazi e la guerra commerciale di Donald Trump stanno facendo precipitare i mercati globali, con conseguenze gravissime a breve termine, ma in prospettiva lo scenario è ancora più complesso. Il presidente degli Stati Uniti si è scagliato contro la Cina, mentre la crisi del mercato azionario si è aggravata dopo che Pechino ha reagito alla sua offensiva tariffaria globale. "Non è stata una vera sorpresa, fondamentalmente è solo una continuazione di tutta questa spirale discendente che stiamo vedendo" afferma Axel Rudolph, Senior Market Analyst presso IG Group. "Penso che il calo che abbiamo visto negli ultimi giorni, inclusa la scorsa settimana, probabilmente rientra tra i primi 15 mai visti" continua l'analista che mette in guardia dal rischio che si verifichino pressioni inflazionistiche con i mercati azionari che probabilmente continueranno a scendere. "È molto, molto grave perché fondamentalmente ci sono importanti banche d'investimento che hanno iniziato a vedere una recessione negli Stati Uniti già dalla scorsa settimana. Questo colpirà anche i consumatori che sono molto preoccupati a causa dell'incertezza, probabilmente ci sarà un aggiustamento al ribasso delle previsioni sugli utili, tutto ciò potrebbe avere un impatto negativo sui mercati azionari in generale", ha concluso Rudolph.