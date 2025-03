Dazi Usa, il Canada annuncia ritorsioni per 20,7 miliardi di dollari Ottawa, 12 mar. (askanews) -Il Canada si prepara a introdurre dazi di ritorsione contro gli Stati Uniti per un valore di 29,8 miliardi di dollari canadesi, in risposta a quelli imposti dal presidente Donald Trump su acciaio e alluminio. Il ministro delle Finanze canadese, Dominic Leblanc, ha parlato di dazi "ingiustificati e irragionevoli" e ha annunciato: "Il governo, seguendo un approccio dollaro per dollaro, imporrà a partire dalle ore 12:01 di domani, 13 marzo 2025, tariffe reciproche del 25% su ulteriori 29,8 miliardi di dollari canadesi (20,7 miliardi di dollari) di importazioni dagli Stati Uniti". Una decisione che rappresenta un altro segnale di escalation nella guerra commerciale iniziata dagli Usa.