Dazi Usa, crollano le Borse asiatiche: Trump tira dritto Roma, 7 apr. (askanews) - Crollano le borse asiatiche per effetto dei dazi imposti dagli Usa, in particolare quelle cinesi alla rirpesa degli scambi dopo la chiusura per festività. Hong Kong è arrivata a perdere quasi il 12%, con l'Hang Seng in calo dell'11,83%. Male anche Shanghai in ribasso del 6,84% e Tokyo a -6,46%. Non si salva neanche Seoul, con perdite di oltre il 5%. E se Trump tira dritto, affermando sull'Air Force One, di ritorno da un torneo di golf, che a volte "è necessario prendere una medicina per sistemare qualcosa", l'Europa si avvia a una settimana cruciale di incontri per decidere la strategia da attuare. Il presidente degli Stati Uniti ha inoltre dichiarato che intende discutere di questioni commerciali con il primo ministro Benjamin Netanyahu nel loro incontro a Washington. E la Casa Bianca ha fatto sapere che oltre cinquanta paesi hanno contattato il presidente per iniziare una negoziazione sui dazi.