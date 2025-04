Dazi, Urso: reagire ma in modo intelligente, non farci male da soli Roma, 3 apr. (askanews) - "La prima regola è non farci altro male da soli innescando una escalation di ritorsioni che scatenerebbe una devastante guerra commerciale. Occorre reagire, sì, ma in modo intelligente, mantenendo la calma per valutare appieno le conseguenze dirette e indirette delle misure americane e quindi la migliore risposta". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, rispondendo a un'interrogazione nel corso del question time al Senato. "Tutte le analisi concordano su un fatto - ha dichiarato Urso - rispondere a dazi su beni con altri dazi su beni aggrava l'impatto sulla economia europea. Secondo la Bce i dazi americani avrebbero un impatto di 0,3 punti sulla nostra crescita ed eventuali contromisure daziarie aggraverebbero questo impatto allo 0,5".