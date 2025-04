Dazi, Trump: gli altri Paesi mi baciano il c..o per un accordo Washington, 9 apr. (askanews) - "Questi Paesi ci chiamano, mi baciano il c..o. Lo stanno facendo. Muoiono dalla voglia di fare un accordo. 'La prego, la prego signore, faccia un accordo. Farò qualsiasi cosa. Farò qualsiasi cosa, signore'". Lo ha detto Donald Trump durante un evento commentando la nuova ondata di dazi che ha colpito decine di Paesi nel mondo.