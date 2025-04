Dazi, Tajani: se salgono difficile spendere 5% del Pil per la difesa Roma, 5 apr. (askanews) - "Certamente se aumentano i dazi è difficile arrivare al 5% del Pil per la difesa, così come chiedono gli Stati Uniti. Noi arriveremo sicuramente al 2% che è l'impegno che abbiamo preso con la Nato, poi vedremo cosa si potrà fare. Certo se ci sono troppi dazi, è ovvio che non si può aumentare la spesa per la sicurezza". Lo ha affermato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani rispondendo, al suo arrivo al Palazzo dei Congressi per il consiglio nazionale di Forza Italia, alla domanda se si possano conciliare politiche di riarmo e dazi.