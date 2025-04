Dazi, Tajani: primo obiettivo è ridurre al 10% quelli Usa, no panico Roma, 5 apr. (askanews) - "Noi non siamo per la guerra commerciale. Se poi diventa indispensabile intervenire e dare un segnale politico, allora quello lo si potrà dare, ma non in un'ottica di escalation. Il primo obiettivo potrebbe essere la riduzione dal 20 al 10% dei dazi americani per poi arrivare a dazi zero-dazi zero". Lo ha affermato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani rispondendo, al suo arrivo al Palazzo dei congressi di Roma per il Consiglio nazionale del partito, a una domanda su come affrontare i dazi imposti dagli Usa all'Unione europea. "Non bisogna farsi prendere dal panico" ha aggiunto, "l'allarmismo non serve a nulla, nei momenti di difficoltà bisogna tenere i nervi saldi".