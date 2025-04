Dazi, Starmer: preparati a ogni eventualità, no a reazioni d'istinto Londra, 2 apr. (askanews) - Il primo ministro britannico Keir Starmer, in attesa dell'annuncio del presidente Usa Donald Trump sui dazi nelle prossime ore, parlando a Londra alla sessione settimanale delle Prime Minister's Questions, ha ribadito che il governo britannico si sta "preparando a tutte le eventualità". Starmer ha detto che non ci saranno "reazioni istintive" e ha promesso un approccio "calmo e pragmatico". "Stiamo lavorando con tutte le industrie e i settori che potrebbero essere colpiti dai dazi - ha affermato - le nostre decisioni saranno sempre guidate dall'interesse nazionale".