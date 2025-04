Dazi, Schlein: altro tonfo delle borse e Meloni minimizza Roma, 7 apr. (askanews) - "Un'altra giornata di tonfo per la borsa italiana: mentre Meloni continua a minimizzare, gli altri governi europei, a partire da quello di Sanchez, mettono in campo forti risposte per proteggere le imprese, lavoratrici, lavoratori e le famiglie dai disastri che questi dazi stanno già facendo". Lo afferma la segretaria Pd Elly Schlein, a margine di una iniziativa del partito sulla casa. "Noi - conclude - ci aspettiamo che il governo sostenga un negoziato europeo di risposta forte per sventare una guerra commerciale e che metta in campo una risposta nazionale adeguata".