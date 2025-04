Dazi, Prandini: non possiamo perdere mercato Usa, subito sostegni Roma, 8 apr. (askanews) - "E' un incontro importante per ribadire la necessità di un intervento a sostegno delle attività produttive, in particolare per l'agroalimentare che negli ultimi cinque anni è cresciuto del 68% e non è delocalizzabile come qualcuno ha voluto sottolineare. Il mercato Usa è di grandissima importanza, non ci possiamo permettere di perderlo, ed è il motivo per cui ci auguriamo che vengano stanziate risorse significative per i settori produttivi". Lo ha detto Ettore Prandini, presidente della Coldiretti, arrivando all'incontro sui dazi a Palazzo Chigi. "Contestualmente - ha aggiunto - riteniamo che la trattativa debba essere condotta sempre a livello a europeo e poi i singoli Paesi potranno essere di supporto. Per questo a noi piacerebbe che arrivasse un segnale forte da parte dell'Ue con risorse comunitarie invece che andare a gravare sul debito che tanti Paesi hanno già, il nostro in maniera particolare".