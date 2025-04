Dazi, Meloni: Ue faccia passi avanti e valuti deroga a Patto stabilità Milano, 4 apr. (askanews) - A fronte dei dazi "possiamo sfruttare la difficoltà per passi avanti importanti in una fase che lo richiede". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a margine della visita alla nave Vespucci nel porto di Ortona (Chieti). "Dobbiamo lavorare sulla competitività delle nostre imprese", ha aggiunto, sottolineando che c'è "un tema aperto rispetto al Patto di stabilità, c'è una norma che si chiama clausola generale di salvaguardia che prevede una sospensione, una deroga al Patto di stabilità. Forse dovremmo ragionare di quello, o di fare una valutazione ulteriore su come è stato indicato il Patto di stabilità". "C'è una materia energetica - ha concluso Meloni - che è fondamentale, la riforma del mercato elettrico per esempio è una cosa importante ma bisogna accelerare. Sull'energia forse bisogna essere un po più decisi e coraggiosi".