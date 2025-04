Dazi, Meloni: trattativa con Usa non è speranza ma necessità Milano, 4 apr. (askanews) - La possibilità di trattare con gli Usa sui dazi "non è questione di speranza. Io credo che sia quello che va fatto: per l'interesse nostro, per l'interesse della nostra economia, per l'interesse europeo, per l'interesse occidentale. E quindi perseguo quello che ritengo sia più giusto". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a margine della visita alla nave Vespucci ad Ortona. "Non penso - ha aggiunto - che in una fase come questa sia più utile divaricare ulteriormente, credo che la cosa utile da fare sia continuare a cercare delle soluzioni comuni perché altrimenti, alla fine, ci indeboliamo tutti. Poi, ripeto, sono valutazioni che si devono fare con altri interlocutori e vedremo anche qual è la posizione degli interlocutori. Continuo a credere che in ogni caso in questo momento noi possiamo intanto fare alcune cose a livello europeo che sono molto importanti perché ovviamente se abbiamo una difficoltà quella difficoltà deve portarci dall'altra parte a lavorare sulla competitività del nostro sistema produttivo, della nostra industria, delle nostre aziende".