Dazi, M. Berlusconi: bene Meloni che tiene unite Italia, Ue e Usa Milano, 9 mag. (askanews) - Marina Berlusconi giudica "bene" il ruolo della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella trattativa sui dazi tra Europa e Stati Uniti. "Lo giudico bene, sta facendo quello che è giusto fare cioè si sta impegnando per mantenere unite Italia, Europa e America", ha detto a margine della inaugurazione della liberia Rizzoli rinnovata a Milano. "I dazi sono qualcosa di negativo per tutti, i controdazi altrettanto - ha sottolineato - e quindi credo che la strada che l'Europa, e Giorgia Meloni anche cercando di facilitarla, stanno perseguendo sia quella giusta, che è la strada di una trattativa, l'unica possibile, per arrivare a delle soluzioni e a un compromesso che possa essere equilibrato e accettabile per tutti".