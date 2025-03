Dazi, Lollobrigida: "Con Usa serve compromesso per crescere entrambi" Roma, 29 mar. (askanews) - "Con gli Stati Uniti noi dobbiamo trovare un compromesso che permetta di far crescere la economie di due alleati strategici". A dirlo, a margine della "Citta italiana del vino 2025" a Nemi è il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida. "La valutazione sui dazi la faremo quando questi eventualmente saranno applicati e in che misura e ovviamente saremo di sostegno al sistema", ha detto il ministro, affermando di essere fiducioso perché "quest'anno il vino ha toccato record di export mai toccati prima".