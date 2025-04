Dazi, la Cina accusa gli Stati Uniti di "bullismo economico" Pechino, 7 apr. (askanews) - La Cina ha dichiarato che gli Stati Uniti mirano all'"egemonia in nome della reciprocità", attraverso il massiccio programma di dazi deciso dal presidente Donald Trump. "Gli Stati Uniti stanno cercando l'egemonia in nome della reciprocità, sacrificando gli interessi legittimi di tutti i paesi per seguire i propri interessi egoistici e dando la priorità agli Stati Uniti rispetto alle regole internazionali", ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri Lin Jian, aggiungendo: "Questo è il tipico unilateralismo, protezionismo e bullismo economico". La Cina è destinata a essere tra i paesi più colpiti dalle nuove misure di Trump, che porteranno i dazi statunitensi sulle importazioni cinesi fino a un totale del 54%. Pechino ha condannato le misure, reagendo con dazi del 34% sui beni americani, introducendo anche maggiori controlli sulle esportazioni di beni e minerali essenziali verso gli Stati Uniti. Pechino ha giurato di combattere "fino alla fine" con gli Stati Uniti in una guerra commerciale in rapida escalation.