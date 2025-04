Dazi, Giorgetti: no panico, serve approccio pragmatico e razionale Cernobbio (Co), 5 apr. (askanews) - "Noi siamo impegnati a quella che potremmo definire una de-escalation con l'amministrazione Usa: il messaggio a mio giudizio è che non bisogna pigiare il pulsante, il bottone del panico". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, nel corso del suo intervento al forum Ambrosetti, parlando della guerra dei dazi innescata dal presidente Donald Trump. "Chiaramente le Borse, che agiscono in modo razionale e talvolta irrazionale, seguendo altri tipi di istinti - ha proseguito - quello che noi come governo dobbiamo fare è mantenere il sangue freddo, valutare esattamente gli impatti ed evitare di partire con una politica di contro-dazi che sarebbe dannosa per tutti e soprattuto per noi. Questo approccio pragmatico e razionale lo porteremo a livello europeo". "Qui si dice che l'Italia deve trattare da sola", ha aggiunto, "io dico semplicemente che il governo italiano, pensando al tipo di economia che rappresenta, deve portare giustamente gli interessi italiani in Europa". "Consapevoli - ha sottolineato - che la politica commerciale è per definizione, visto che l'Unione Europea è nata come mercato europeo, sostanzialmente di competenza europea".