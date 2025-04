Dazi, Conte: mandato Ue per trattare a Meloni? Non credo... Rho (Mi), 9 apr. (askanews) - "Un mandato europeo per la Meloni a trattare con Trump? Chiedetelo a Meloni se è vero. Non credo che l'Europa si affidi ad un singolo leader. Ridimensionerei questo aspetto". Il presidente del M5s risponde così ai giornalisti al suo arrivo al Salone del Mobile circa il viaggio della premier a Washington il 17 aprile. Per Conte la strategia resta una sola: "Parliamo di controdazi per non dire altro. Dobbiamo rispondere con grande fermezza. Lei mi ha capito", ha detto ai giornalisti a Rho.