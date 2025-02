Dazi, Bonomi (Fiera Milano): guerra commerciale non fa bene a nessuno Milano, 3 feb. (askanews) - "Io credo che una guerra commerciale non fa bene a nessuno. Abbiamo visto la risposta ieri del Presidente Trudeau del Canada agli Stati Uniti. Io credo che l'Europa dovrebbe ragionare insieme di come salvaguardare la competitività della nostra industria". Lo ha detto il presidente di Fiera Milano Carlo Bonomi, a margine della presentazione di miart 2025.