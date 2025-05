David, Valeria Bruni Tedeschi: "Nessuna ansia, questa è una festa" Roma, 7 mag. (askanews) - "Sono molto emozionata e molto commossa e piena di gratitudine. Per me va già tutto bene, è tutto molto allegro, non ho quest'ansia, né di vincere, sono felice di essere qui con tutta la troupe dell'Arte della Gioia. È una festa, c'è un periodo per lavorare e un periodo per... questo è il periodo della festa": così arrivando al Quirinale per la cerimonia dei David di Donatello, l'attrice, regista e sceneggiatrice franco-italiana Valeria Bruni Tedeschi, candidata come miglior attrice non protagonista per il ruolo della principessa Gaia Brandiforti nella miniserie televisiva "L'Arte della Gioia". "Per me è un film, io l'ho visto al cinema, trovo che sia un grande film da cinema, poi che esca in più come serie tanto meglio così c'è più gente che lo può vedere nelle case, ma per me è un grande film cinematografico", ha aggiunto.