David Donatello, 70esima edizione nel segno delle donne e dei giovani Roma, 7 apr. (askanews) - Quindici candidature per "Parthenope" di Paolo Sorrentino e "Berlinguer - La grande ambizione" di Andrea Segre, 14 per "L'arte della gioia", la serie di Valeria Golino e "Vermiglio" di Maura Delpero. Nove candidature per "Gloria!", esordio di Margherita Vicario e otto per "Familia" di Francesco Costabile. Svelate a Cinecittà le cinquine dei candidati ai David di Donatello che quest'anno festeggiano 70 anni. In lizza per il miglior film oltre ai quattro titoli più candidati c'è anche "Il tempo che ci vuole" di Francesca Comencini che si contende anche il David per la regia con Delpero, Golino, Sorrentino e Segre. Piera Detassis, presidente e direttrice artistica dei David di Donatello: "Non vorrei che fosse una notizia ma in realtà è una notizia questo che tre registe sono comunque nella cinquina per la prima volta nella storia del David e negli anni, nell'anno del settantesimo sono nella cinquina del miglior film e della miglior regia contemporaneamente. È una cosa molto significativa. C'è un bel successo, un'affermazione anche del film 'Gloria!' di Margherita Vicario, ci sono quattro registe su cinque nei film documentari. È un dato che va sottolineato senza nulla togliere alla grandezza dei registi che sono candidati". Come attori protagonisti nella cinquina ci sono Elio Germano, Francesco Gheghi, Fabrizio Gifuni, Silvio Orlando e Tommaso Ragno, e come attrici: Barbara Ronchi, Romana Maggiora Vergano, Tecla Insolia per "L'arte della gioia", candidata anche come miglior attrice non protagonista per "Familia", Celeste Dalla Porta e Martina Scrinzi. Candidati come migliori attori e attrici non protagonisti, Geppi Cucciari, Valeria Bruni Tedeschi, Luisa Ranieri e Jasmine Trinca; Roberto Citran, Francesco Di Leva, Guido Caprino, Pierfrancesco Favino e Peppe Lanzetta. Sono 24 i film italiani che hanno ricevuto candidature: solo due quelle per "Diamanti" di Ferzan Ozpetek che però ha vinto già il David degli Spettatori per il successo al botteghino: per Geppi Cucciari e per la miglior canzone originale interpretata da Giorgia. Quest'anno ha spiegato Detassis ci sono tante storie di donne, soprattutto giovani, donne libere e che dicono dei no, oltre a un'attenzione particolare per i ragazzi. "Tanti bambini, bambini nei titoli, ragazzi nei titoli, giovinezza, infanzia, che ci guarda, che forse ci giudica anche, che forse ci dice ma in che mondo stiamo vivendo o abbiamo vissuto. Quindi c'è una riflessione adulta che viene fatta attraverso gli occhi dei più giovani". La cerimonia di premiazione si terrà il 7 maggio in prima serata, in diretta su Rai 1 dal Teatro 5 di Cinecittà, e sarà condotta da Elena Sofia Ricci e Mika. Manuela Cacciamani, ad di Cinecittà ha annunciato anche un nuovo premio: "Verrà allestito il Teatro 5, sarà messo a disposizione il set dell'antica Roma con un'illuminazione super bucolica, siamo entusiasti, abbiamo dato vita a un nuovo premio, Cinecittà David 70 che verrà consegnato a un artista, un'eccellenza italiana che nella sua carriera ha lavorato molto a Cinecittà e siamo tutti curiosi di sapere chi sarà".