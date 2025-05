David, Dalla Porta al Quirinale: qui con Parthenope, l'emozione della vita Roma, 7 mag. (askanews) - "Una delle cose più emozionanti della mia vita": così fuori dal Quirinale Celeste Dalla Porta candidata ai Premi David Di Donatello, nella cinquina "Migliore Attrice Protagonista", per il film "Parthenope" di Paolo Sorrentino. "L'ho sempre sognato ed essere qui con Parthenope che mi ha fatto scoprire il mestiere dell'attrice, diretta da un regista come Sorrentino, per me è stupendo, sono emozionata". "Rappresentare un modello" per i giovani "è una grande responsabilità ed è bellissimo, i giovani sanno benissimo cosa vuol dire stare male, cosa vuol dire soffrire. Questo film parla proprio di quanto i ricordi influenzino la nostra vita" ha aggiunto l'attrice. "Nel mio orizzonte vedo tante cose... ringraziare Trump per i dazi? No" ha aggiunto rispondendo alla domanda di Enrico Lucci di "Striscia".